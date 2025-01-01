Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 61: Weiblich, ledig ... tot
23 Min.Ab 12
Skurriler Ritualmord? Erstochen und von Kopf bis Fuß in Küchenfolie eingewickelt - so wird die Leiche der 24-jährigen Lisa Schumann entdeckt. Die Kommissare bewegen sich zwischen heißen Gelüsten und kalter Rache in einer Welt, in der nichts ist, wie es scheint ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1