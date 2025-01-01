Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Hochmut kommt vor dem Fall

SAT.1Staffel 3Folge 65
Folge 65: Hochmut kommt vor dem Fall

23 Min.Ab 12

Der erfolgreiche Rennreiter Sascha Diehl wird kurz vor dem Ziel von seinem Pferd abgeworfen und verletzt sich schwer. Ein normaler Reitunfall oder ein Anschlag? Die Kommissare ermitteln und stellen fest, dass Fairplay in diesem Sport keine große Rolle spielt ...

