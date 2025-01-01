Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Schlagerduell
23 Min.Ab 12
Nur knapp entgeht der Möchtegern-Schlagerstar Vivien Lörch dem Tod. Ein Unbekannter manipulierte die Bremse ihres Wagens. Die Kommissare ermitteln im Show-Geschäft und stellen fest, dass dort Neid und Missgunst an der Tagesordnung sind ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1