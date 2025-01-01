Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tick Tack Tod

SAT.1Staffel 3Folge 68
Folge 68: Tick Tack Tod

23 Min.Ab 12

In seinem eigenen Wohnzimmer wird der 69-jährige Firmenbesitzer Paul-Hugo Pfeifer erschlagen aufgefunden, seine wertvolle Uhrensammlung ist verschwunden. Haben es die Kommissare mit einem Raubmord zu tun oder steckt mehr hinter der brutalen Tat?

SAT.1
