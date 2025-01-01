Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Tick Tack Tod
23 Min.Ab 12
In seinem eigenen Wohnzimmer wird der 69-jährige Firmenbesitzer Paul-Hugo Pfeifer erschlagen aufgefunden, seine wertvolle Uhrensammlung ist verschwunden. Haben es die Kommissare mit einem Raubmord zu tun oder steckt mehr hinter der brutalen Tat?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
