Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 74: Unerfüllter Wunsch
23 Min.Ab 12
Die 21-jährige Johanna Dobbert verschwindet spurlos aus ihrer Wohnung. Verhängte Fenster und fehlende Türklinken weisen darauf hin, dass hier zuvor ein Mensch gefangen gehalten wurde. Was hat sich hinter verschlossenen Türen abgespielt?
