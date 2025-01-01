Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 76: Fahrt in die Hölle
23 Min.Ab 12
Die 31-jährige Anne Kirschbaum kommt mit dem Auto von der Landstraße ab und wird schwer verletzt. Schnell stellt sich heraus: Der Wagen wurde manipuliert. Wer steckt hinter dem feigen Anschlag?
