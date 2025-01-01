Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 78: Die Ausreißerin
23 Min.Ab 12
Der Wachhund einer Werbeagentur wurde erschlagen auf dem Firmengelände aufgefunden. Neben dem Tier liegt der abgebissene Finger der seit acht Monaten als vermisst gemeldeten Saskia Uhlmann. Die Kommissare setzen alles daran, das junge Mädchen zu finden, bevor es vielleicht zu spät ist...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1