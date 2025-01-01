Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Ausreißerin

SAT.1Staffel 3Folge 78
Folge 78: Die Ausreißerin

23 Min.Ab 12

Der Wachhund einer Werbeagentur wurde erschlagen auf dem Firmengelände aufgefunden. Neben dem Tier liegt der abgebissene Finger der seit acht Monaten als vermisst gemeldeten Saskia Uhlmann. Die Kommissare setzen alles daran, das junge Mädchen zu finden, bevor es vielleicht zu spät ist...

SAT.1
