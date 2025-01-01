Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 79: Der geile Bock
23 Min.Ab 12
Der 72-jährige Multimillionär Rudolf Blumfeld stirbt in den Armen seiner blutjungen Ehefrau an Herzstillstand. Ein natürlicher Tod - oder hat jemand nachgeholfen, um an das Vermögen des alten Mannes zu kommen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1