Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 94: Royal Flush
23 Min.Ab 12
Günter Bold wird in den Hinterräumen seiner Bar brutal niedergeschlagen. Im Safe des Opfers werden 250.000 Euro sicher gestellt. Woher hat der Kneipier so viel Geld und warum hat der Täter das Geld zurückgelassen? Während das Opfer um sein Leben kämpft, ermitteln die Kommissare auf Hochtouren.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
