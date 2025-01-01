Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 95: Gewagte Mischung
23 Min.Ab 12
Betäubt wird die 14-jährige Politikertochter Victoria Böhmer von Spaziergängern in einer einsamen Waldhütte gefunden. Sollte das Mädchen nur kurzzeitig außer Gefecht gesetzt werden oder stecken Mordabsichten dahinter? Mit jedem neuen Hinweis scheint sich der Kreis der Verdächtigen zu erweitern ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1