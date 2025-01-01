Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 97: Aber bitte mit Mayo
23 Min.Ab 12
Erstickt im Kartoffelsalat - so unwürdig musste Ulla Brocker sterben, als der Mörder ihren Kopf in den Zehn-Liter-Eimer drückte. Ermittlungen zwischen Frittenfett und Frikadellen bringen die Kommissare auf die Spur des Täters ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1