Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödliche Eitelkeit

SAT.1Staffel 13Folge 30
23 Min.Ab 12

Furchtbarer Fund - Heinz Middendorf findet seine Tochter Tessa morgens tot auf. Was ist der 17-jährigen zugestoßen? Wer hat sie zuletzt gesehen? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf Eifersucht, Intrigen und ein Geheimnis, das die Schülerin vor ihrem Vater hatte.

SAT.1
