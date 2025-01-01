Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Wahrheit oder Tod
23 Min.Ab 12
Todeswunsch - Die lebenslustige Studentin Anna Seifert wird mit aufgeschnittener Pulsader tot in ihrer Dusche aufgefunden. Hat sie sich wirklich selbst umgebracht, oder hat jemand nachgeholfen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1