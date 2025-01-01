Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Ein teuflischer Pakt
23 Min.Ab 12
Verabredung zum Mord - In einer Villa werden randalierende Jugendliche festgenommen. Doch die Polizei findet auch die erschlagene Julia Gerricke vor, die Eigentümerin der Villa. Die Jugendlichen beteuern ihre Unschuld und verweisen auf eine weitere Person, die noch vor ihnen in der Villa gewesen sein soll ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1