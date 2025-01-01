Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 49: Abgebloggt
23 Min.Ab 12
Eine 17-jährige in den Händen eines skrupellosen Entführers? Im Internet kursieren Videos von der verschwundenen Verena Noll, auf denen sie verzweifelt um Hilfe fleht. Was bezweckt der Entführer mit dieser ungewöhnlichen Maßnahme? Die Kommissare setzen alle Hebel in Bewegung, um das Mädchen schnellstmöglich zu finden.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
