Gelähmt vor Liebe

SAT.1Staffel 13Folge 5
23 Min.

Sitzen gelassen - Jeanette Köhler verunglückt mit ihrem Wagen und sitzt seither im Rollstuhl. Ihr Liebhaber, der verheiratete Benno Hambacher, stiehlt sich klammheimlich aus der Beziehung und lässt Jeanette allein. Dann wird die Leiche des 38-Jährigen im Wald verscharrt aufgefunden. Hat die behinderte Frau aus Rache gemordet?

SAT.1
