Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Ertränkte Gefühle
23 Min.Ab 12
Sex on the Beach? - Nach einer wilden Feier am Duisburger Toeppersee ist für eine Gruppe Abiturienten nichts mehr wie zuvor. Eines der Mädchen wird leblos im Brackwasser des Sees gefunden, ein anderes ist spurlos verschwunden. Treibt hier ein Sexualstraftäter sein Unwesen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1