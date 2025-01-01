Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 8
23 Min.

Im Magen des Unfallopfers Simon Reimann werden während einer Not-OP 98 Kapseln voll Kokain gefunden. Dessen hochschwangere Freundin streitet ab, etwas vom Schmuggelversuch ihres Freundes zu wissen - bis auch sie ins Visier der Auftraggeber gerät.

SAT.1
