Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 11: Tiefe Stiche
23 Min.Ab 12
Mit mehreren Messerstichen im Unterleib wird die 24-jährige Corinna Schaaf tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Eiskalter Mord oder Tötung im Affekt? Die Kommissare ermitteln und enthüllen eine menschliche Tragödie ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
