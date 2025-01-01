Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Das letzte Geheimnis
23 Min.Ab 12
Blutbad in der Vorstadt: Seine gesamte Familie findet Patrick Oppelsdorf erschossen im Haus seiner Eltern. Doch hat der junge Mann das Massaker wirklich nur entdeckt? Die Kommissare ermitteln in einer Welt aus vermeintlicher Idylle und bitteren Intrigen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1