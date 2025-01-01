Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 7: Schwer erziehbar
23 Min.Ab 12
Endlich 18 - doch für Heimkind Peter endet die Volljährigkeit mit dem Tod. Der Jugendliche wird erschlagen in einem kleinen Waldstück aufgefunden. Die Kommissare ermitteln in einer Welt, die schlimmer ist, als sie es sich vorstellen konnten ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1