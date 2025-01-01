Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 75: Münchhausen-Connection
23 Min.Ab 12
Die 22-jährige Prostituierte Deborah Jelinek wurde im Bordell "Venus" erwürgt aufgefunden. Keiner der Kollegen und Kunden will den letzten Freier des Opfers - und damit den möglichen Täter - gesehen haben. Wollen sie den Mörder decken?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1