Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 8: Der Radarmörder
23 Min.Ab 12
Auf offener Straße wird die Polizeimeisterin Hanna Mertens niedergeschossen, als sie eine Radaranlage kontrollieren will. Die Indizien sprechen eine klare Sprache: Der Attentäter muss ein geblitzter Verkehrssünder sein ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1