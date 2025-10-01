Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 10: Radioaktiv
40 Min.Ab 12
Diebe haben einen Laster mit radioaktivem Material in ihre Gewalt gebracht. Sie drohen, eine "schmutzige Bombe" in L.A. zu zünden, wenn nicht 20 Millionen Dollar an sie gezahlt werden. Während sich Don auf die Spuren des Trucks macht, versucht Charlie herauszufinden, wo in L.A. die Bombe den größten Schaden anrichten könnte. Sie stellen fest, dass die Aktion der Bande von deren eigentlichen Coup ablenken soll: einem Kunstraub in großem Stil.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren