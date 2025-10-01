Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Hinterhalt

Paramount GlobalStaffel 1Folge 9
Folge 9: Hinterhalt

40 Min.Ab 12

Ein Heckenschütze hält L.A. mit einer Mordserie in Atem. Don und Charlie erhalten Unterstützung von Agent Edgerton, einem Scharfschützenausbilder des FBI. Erste Ermittlungen führen zu Wayne Osborne. Da sich der mehrfach Vorbestrafte aber als Trittbrettfahrer entpuppt, vermutet Charlie noch mehr Nachahmer. Erst als Don die Tatorte genauer analysiert, fällt ihm ein Name ein: Nathan Crane, ein Versager, der Scharfschütze werden wollte, aber aus der Armee geflogen ist ...

Paramount Global
