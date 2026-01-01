Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 11: Chancengleichheit
39 Min.Ab 12
Der Mathematiker Jonas Hoke wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er war an der Entwicklung von Programmen fürs FBI beteiligt, und wie sich herausstellt, wurden brisante Daten von Hokes Computer gelöscht. Während Charlie versucht, die gelöschten Dateien wiederherzustellen, finden David und Don Reste einer Wanze, mit der sich Computermonitore ausspionieren lassen. Als Charlie auf ein Programm stößt, das sonst nur Baseball-Teams nutzen, haben die Ermittler eine erste heiße Spur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren