Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Chancengleichheit

Staffel 1Folge 11
Chancengleichheit

ChancengleichheitJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 11: Chancengleichheit

39 Min.Ab 12

Der Mathematiker Jonas Hoke wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er war an der Entwicklung von Programmen fürs FBI beteiligt, und wie sich herausstellt, wurden brisante Daten von Hokes Computer gelöscht. Während Charlie versucht, die gelöschten Dateien wiederherzustellen, finden David und Don Reste einer Wanze, mit der sich Computermonitore ausspionieren lassen. Als Charlie auf ein Programm stößt, das sonst nur Baseball-Teams nutzen, haben die Ermittler eine erste heiße Spur.

