Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 12: UFO
40 Min.Ab 12
Ein mysteriöses Flugobjekt über L.A. ist von mehreren Augenzeugen gesichtet worden - doch weder zivile, noch militärische Radaranlagen haben etwas registriert. Auf der Suche nach einer Erklärung stößt Don auf die Flugzeugbastler David Croft und Lane Gosnell. Wie sich herausstellt, ist Gosnell an dem fraglichen Abend bei einem Probeflug tödlich verunglückt. Alles deutet darauf hin, dass das Seitenruder manipuliert worden ist. Steckt dahinter Sabotage? Charlie zweifelt daran ...
