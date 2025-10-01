Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 13: Menschenjagd
41 Min.Ab 12
Don und seine Kollegen verfolgen zwei Verbrecher, die bei einem Unfall aus einem Gefängnisbus geflohen sind. Er wird von Cooper unterstützt, einem Zielfahnder der Abteilung "Fugitive Recovery". Reed, ein Agent der DEA, funkt jedoch dem FBI dazwischen, und McDowd, einer der Flüchtigen, kann entkommen. Über einen Algorithmus kann Charlie aber erkennen, wo sich McDowd aufhält - auf dem Territorium der Zee Boys. Wenig später findet Don deren Anführer Choi tot auf ...
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
12
Copyrights:© CBS Television
