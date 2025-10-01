Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Vektor

Staffel 1Folge 3
Vektor

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 3: Vektor

41 Min.Ab 12

Eine geheimnisvolle Seuche breitet sich in L.A. aus, das FBI wird hinzugezogen, um Schlimmeres zu verhindern. Bei der Epidemie handelt es sich um die Spanische Grippe. Da die Erreger jedoch vor Jahren ausgestorben sind, muss es sich um einen biologischen Terroranschlag handeln. Mit Charlies mathematischen Fähigkeiten sucht Don nach dem Ursprungsort der Seuche. Dabei stoßen sie auf den mysteriösen Wissenschaftler Grolsh, der in einem Gen-Labor arbeitet ...

