One Piece

Angriff in der Tiefsee. Der Seedämon taucht auf

ProSieben MAXXFolge vom 12.03.2026
Angriff in der Tiefsee. Der Seedämon taucht auf

One Piece

Folge vom 12.03.2026: Angriff in der Tiefsee. Der Seedämon taucht auf

24 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Die Strohhüte bekommen es mit einer Meute Caribu Piraten zu tun. Doch es kommt noch schlimmer: Ein riesiger Krake taucht aus den Tiefen des Meeres auf und umschließt eines der Schiffe mit seinen Fangarmen. Bedeutet das den Untergang der Sunny?

