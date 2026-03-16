Die Vernichtung der Fischmenscheninsel? Madame Shirleys ProphezeiungJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 16.03.2026: Die Vernichtung der Fischmenscheninsel? Madame Shirleys Prophezeiung
24 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Während Shirley eine Vision hat, die die angebliche Zukunft der gesamten Insel vorhersagt, wird ebenfalls deutlich, warum König Neptun vor Jahren mit seinem Sohn eine Armee gegründet hat und wer in der Vergangenheit eigentlich für den Schutz der Insel zuständig war ...
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS