Tiger, der Abenteurer. Freiheit Held.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 24.03.2026: Tiger, der Abenteurer. Freiheit Held.
24 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Im Seewald erzählt Jimbei den Strohhüten die Geschichte von Fisher Tiger und Otohime, deren Aktionen der Auslöser für Arlongs Greueltaten im East Blue waren. In einem Rückblick sieht man, wie es Königin Otohime gelingt, einen Räuber mit äußerst rabiaten Mitteln dazu zu bringen, ein neuer Mensch zu werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS