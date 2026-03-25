Das Ende eines Helden. Fisher Tiger's Geheimnis.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 25.03.2026: Das Ende eines Helden. Fisher Tiger's Geheimnis.
24 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Fisher Tiger bringt Koala, wie versprochen, zurück auf ihre Heimatinsel. Währenddessen macht Arlong immer wieder Stimmung gegen die Menschen. Er versteht Fisher Tigers positive Einstellung gegenüber den verhassten Menschen nicht. Als Tiger Koala in ihr Dorf bringen will, wird er von Marinesoldaten überrascht, die ihm bereits aufgelauert haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS