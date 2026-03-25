Die Sonnenpiraten lösen sich auf. Jimbei gegen Arlong.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 25.03.2026: Die Sonnenpiraten lösen sich auf. Jimbei gegen Arlong.
24 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Ruffy und seine Freunde befinden sich im Wald des Meeres auf der Fischmenscheninsel. Der ehemalige Samurai der Meere, Jimbei, erzählt ihnen die Geschichte der legendären Sonnenpiraten.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS