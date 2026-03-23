Das wiedererweckte Schicksal! Nami und die Fischmenschen-Piraten.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 23.03.2026: Das wiedererweckte Schicksal! Nami und die Fischmenschen-Piraten.
24 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Nachdem die Minister und die Soldaten aus dem Ryugu Palast fliehen konnten, beschließen sie, Kontakt mit den drei Prinzen aufzunehmen, um dann gemeinsam mit ihnen König Neptun aus den Händen der Fischmenschen-Piraten zu befreien.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS