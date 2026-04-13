Hodys Rache naht - Luft für die NoahJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 13.04.2026: Hodys Rache naht - Luft für die Noah
24 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Das Ende der Fischermenscheninsel und der Noah scheinen nah zu sein. Fukaboshi erinnert sich, dass es in der Vergangenheit den Mythos gab, dass die Noah bis zu einem bestimmten Tag eigentlich nicht auftauchen oder bewegt werden sollte. Dieser Tag ist allerdings noch nicht gekommen ... Fukaboshi will daher alles versuchen, um das Schiff zu retten. Hody jedoch hat andere Ziele und beginnt einen Kampf gegen Fukaboshi.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 12-15: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation