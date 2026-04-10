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One Piece

Ruffy, gib Gas! Shirahoshi in Lebensgefahr!

ProSieben MAXXFolge vom 10.04.2026
Ruffy, gib Gas! Shirahoshi in Lebensgefahr!

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One Piece

Folge vom 10.04.2026: Ruffy, gib Gas! Shirahoshi in Lebensgefahr!

24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Sanji befördert Ruffy mit einem gezielten Kick zur Ankerkette der Noah. Er entdeckt, dass er zu Hody noch einen gewissen Vorsprung hat, und als ein Kampf zwischen Hody und Ruffy ausbricht, kann Hody den Angriffen von Ruffy entgehen, weil er sich im Wasser befindet. Daraufhin planen Van der Decken und Hody die Beseitigung von Shirahoshi, aber sind die beiden wirklich ein Team?

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