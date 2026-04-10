Die Schlacht beginnt - Ruffy versus HodyJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 10.04.2026: Die Schlacht beginnt - Ruffy versus Hody
24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Van der Decken fühlt sich von Hody betrogen. Das allerdings scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen, und so entfacht ein Kampf zwischen den beiden. Hody scheint diesen vorerst zu gewinnen und macht sich anschließend wieder auf die Suche nach Shirahoshi, um endlich seinen Vernichtungsplan in die Tat umzusetzen. Als Shirahoshi sich nun gegen Hody wehren muss, eilt Ruffy zur Hilfe ...
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1-2, Season 12-14: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation