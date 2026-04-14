Fukaboshis Bitte - Ruffys VersprechenJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 14.04.2026: Fukaboshis Bitte - Ruffys Versprechen
24 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Wir werfen einen Blick in Hodys Vergangenheit und erfahren, dass Arlong für seinen Hass auf die Menschen verantwortlich ist. Fukaboshi wird klar, dass die Fischmenschen eine Mitschuld an der Situation auf der Insel tragen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1-2, Season 12-15: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation