Ein schockierendes Geständnis. Die Wahrheit über Otohimes Ermordung.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 02.04.2026: Ein schockierendes Geständnis. Die Wahrheit über Otohimes Ermordung.
24 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Nachdem Hody Jones nun auch die drei Prinzen des Ryugu Königreichs in seine Gewalt bringen konnte, fehlt ihm nur noch Prinzessin Shirahoshi, um die gesamte Königsfamilie zu unterwerfen. Zu seinem Glück sind die Prinzessin und Jimbei inzwischen seinen Leuten in die Falle gegangen. Damit sind die Strohhüte die einzigen, die Hody noch gefährlich werden könnten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS