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One Piece

Die Entscheidungsschlacht beginnt! Die Gyoncorde Plaza.

ProSieben MAXXFolge vom 02.04.2026
Die Entscheidungsschlacht beginnt! Die Gyoncorde Plaza.

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One Piece

Folge vom 02.04.2026: Die Entscheidungsschlacht beginnt! Die Gyoncorde Plaza.

24 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Nachdem es ihm dank einer Überdosis Energiesteroide gelungen ist, die gesamte Neptunarmee auszuschalten, zieht Hody Jones mit seiner Bande und dem gefangenen König Neptun weiter Richtung Gyoncorde Plaza. Andernorts ist Van der Decken am Boden zerstört, weil ihm Prinzessin Shirahoshi eine herbe Abfuhr erteilt hat.

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