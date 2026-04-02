Die Entscheidungsschlacht beginnt! Die Gyoncorde Plaza.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 02.04.2026: Die Entscheidungsschlacht beginnt! Die Gyoncorde Plaza.
24 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Nachdem es ihm dank einer Überdosis Energiesteroide gelungen ist, die gesamte Neptunarmee auszuschalten, zieht Hody Jones mit seiner Bande und dem gefangenen König Neptun weiter Richtung Gyoncorde Plaza. Andernorts ist Van der Decken am Boden zerstört, weil ihm Prinzessin Shirahoshi eine herbe Abfuhr erteilt hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS