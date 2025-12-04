Der Vorhang fällt! - Der Gewinner ist: Strohhut Ruffy!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 04.12.2025: Der Vorhang fällt! - Der Gewinner ist: Strohhut Ruffy!
24 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Nach einem langwierigen, kräftezehrenden Kampf gelingt es Ruffy endlich, Kaido zu besiegen. Seine Freunde und Verbündeten feiern den Strohhut, als sie von seinem Triumph erfahren. Auch Momonosuke war erfolgreich und hat es geschafft, Onigashima vor der Kollision mit der Hauptstadt zu bewahren.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS