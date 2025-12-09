Ein feierliches Bankett! - Die neuen vier Kaiser!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 09.12.2025: Ein feierliches Bankett! - Die neuen vier Kaiser!
24 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Die Nachricht über Big Moms und Kaidos Niederlage verbreitet sich auf der ganzen Welt und die Regierung setzt ein Kopfgeld von drei Milliarden Berry auf Ruffy, Kid und Law aus. In der Blumen Hauptstadt findet währenddessen ein großes Bankett statt, bei dem sich die Strohhüte vergnügen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS