20 Jahre voller Gebete! Rettet Wa no Kuni!
One Piece
Folge vom 02.12.2025: 20 Jahre voller Gebete! Rettet Wa no Kuni!
24 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Ruffy setzt zu einem machtvollen Schlag gegen Kaido an - mit einer gigantischen Faust will er den Kaiser vernichten. Dieser ist davon jedoch wenig beeindruckt und kontert mit der großen Flammendrachenfackel, mit der er alles schmelzen kann, was er berührt.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS