One Piece
Folge vom 10.12.2025: Die Welt wird brennen! - Der Marine Admiral schlägt zu!
24 Min.Ab 12
Die Feierlichkeiten in Wa no Kuni dauern noch immer an, doch dann taucht plötzlich der Marine Admiral Ryokugyu auf der Insel auf. Er hat es auf die Belohnung abgesehen, die auf Ruffys Kopf ausgesetzt ist. Die Akazaya-Samurai stellen sich dem Feind entgegen und nehmen den Kampf mit ihm auf.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS