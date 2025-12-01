Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Die neue Ära bricht an! - Die Wut vom Kaiser der Meere, Shanks!

ProSieben MAXXFolge vom 11.12.2025
Die neue Ära bricht an! - Die Wut vom Kaiser der Meere, Shanks!

Die neue Ära bricht an! - Die Wut vom Kaiser der Meere, Shanks!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 11.12.2025: Die neue Ära bricht an! - Die Wut vom Kaiser der Meere, Shanks!

24 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Die Akazaya-Samurai kämpfen noch immer gegen den Marine Admiral Ryokugyu. Auch Momonosuke ist mittlerweile in die Auseinandersetzung involviert, da er sich als Shogun dazu verpflichtet fühlt, sein Land zu verteidigen. Law, Robin und Sukiyaki erforschen währenddessen die Untergrundwelt Wa no Kunis.

Alle verfügbaren Folgen