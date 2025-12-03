Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 03.12.2025: Die Welt, die Ruffy sich wünscht

24 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Kaido erinnert sich an sein bisheriges Leben zurück. Der Kaiser wurde immer wieder verraten und möchte deshalb eine Welt nach seinen eigenen Vorstellungen erschaffen. Während der Kampf zwischen ihm und Ruffy weiterhin tobt, versucht Momonosuke, die Blumen Hauptstadt mithilfe seiner Flammenwolken zu schützen.

