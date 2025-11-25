Gummimann gegen Schlangenpower. Ruffys große Tat!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 25.11.2025: Gummimann gegen Schlangenpower. Ruffys große Tat!
24 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Ruffy muss alle Kräfte aufbieten, um Sonia und Mari in der Arena zu besiegen. Im Zuge der Auseinandersetzung fängt Sandersonias Kleid plötzlich Feuer, doch Ruffy reagiert sofort. Er weiß, dass die Gorgonen-Schwestern lieber sterben würden, als jemandem ihren Rücken zu zeigen. Sein Einsatz hat unerwartete Folgen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS