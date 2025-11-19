Niemand kann ihr widerstehen. Piratenkaiserin Hancock!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 19.11.2025: Niemand kann ihr widerstehen. Piratenkaiserin Hancock!
24 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Während Ruffy auf der Insel der Frauen immer noch auf der Flucht ist, kehrt die Herrscherin Boa Hancock zurück - sie ist eine der sieben Samurai der Meere. Die Marine will sie abholen, um der Hinrichtung von Puma D. Ace beizuwohnen, einem Offizier der Whitebeard-Piraten. Doch Boa Hancock lehnt diese Einladung ab. Was macht die Marine nun?
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS