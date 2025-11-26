Hancocks Geständnis. Der Fluch der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 26.11.2025: Hancocks Geständnis. Der Fluch der Vergangenheit
24 Min. Ab 12
Hancock stellt Ruffy auf die Probe, wieviel ihm das Leben seiner Freunde wirklich wert ist. Sprachlos sieht sie mit an, wie er sich dieser Probe stellt. Sie entschließt sich, ihn in das große Geheimnis der Schwestern und deren schreckliche Vergangenheit einzuweihen - und nicht nur das ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS