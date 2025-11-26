Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Hancocks Geständnis. Der Fluch der Vergangenheit

ProSieben MAXXFolge vom 26.11.2025
Folge vom 26.11.2025: Hancocks Geständnis. Der Fluch der Vergangenheit

24 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Hancock stellt Ruffy auf die Probe, wieviel ihm das Leben seiner Freunde wirklich wert ist. Sprachlos sieht sie mit an, wie er sich dieser Probe stellt. Sie entschließt sich, ihn in das große Geheimnis der Schwestern und deren schreckliche Vergangenheit einzuweihen - und nicht nur das ...

